Les Lamborghini arrivent chez Spark

Voilà une vraie nouveauté qui va ravir les passionnés de miniatures et amoureux de la marque italienne Lamborghini puisque quelques modèles font leur apparition au catalogue Spark au 1/43e !

Place à “l’ancienne” avec cette superbe Lamborghini Murcielago LP670 R-SV GT1 du Reiter Engineering qui participa au Championnat du Monde FIA GT1 en 2010. (réf : S9605). Peter Kox et Christopher Haase se partageaient le volant de cette GT1 arborant le #24. Sur les sept meetings auxquels le duo a participé, face aux Aston Martin DBR9, Maserati MC12, Nissan GTR, Ford GT et autres Corvette C6-R, le meilleur résultat obtenu fut une deuxième place au Nürburgring le 29 août 2010, soit il y a tout juste 10 ans ! Déjà dix ans que nous fantasmions tous devant ce superbe plateau de GT1 … Et encore aujourd’hui, tous ceux qui comme nous ont connu ce court, mais somptueux championnat GT1 donneraient cher pour revoir toutes ces GT sur-vitaminées se livrer de nouvelles batailles ! Rêver n’est pas interdit…Une 7e place (Portimao), une 8e pour l’ouverture du championnat à Abu Dhabi et la 10e position sous le damier à San Luis avaient récompensé les efforts de l’équipage.

Direction le circuit de Spa et les éditions 2015 et 2019 des 24 Heures pour les deux premières Huracan GT3 présentées aujourd’hui. Andrew Palmer, Jeroen Mul et Fabio Babini se relayaient derrière le volant de cette Huracan GT3 #19 engagée par le GRT Grasser Racing Team. L’auto roulait avec sa traditionnelle robe verte et malgré un départ au 49e rang, l’équipe ne franchira pas la ligne d’arrivée. (réf : SB282).

C’est à la 37e position que le Ombra Racing est arrivé au terme des Total 24 heures de Spa 2019 avec cette Lamborghini GT3 au dossard #12. Dean Stoneman, Stefano Gattuso, Denis Dupont et Corey Lewis composaient l’équipage de l’italienne qui était engagée en Silver Cup. (Réf : SB314).

Rendons-nous au Nürburgring maintenant, non loin de Spa, pour le double tour d’horloge 2016 en compagnie du Konrad Motorsport et de son Huracan GT3 portant le #25 et son traditionnel vert pale. Partis 19e, Christopher Zöchling, Franz Konrad, Luca Stolz et Dominik Farnacher n’iront pas jusqu’au drapeau à damiers avec un abandon lors de l’épreuve. (réf : SG573).

Pour la dernière italienne présentée aujourd’hui, c’est à Bathurst que nous allons pour les 12 heures du même nom disputées en 2019. A. Deitz, J. Westwood, C. McConville et T. D’Alberto ont terminé la course au douzième rang avec cette Lamborghini à la décoration si particulière et le dossard #6. GT3 engagée par le Wall Racing qui termina la course à cinq boucles de la Porsche victorieuse. (réf : AS056).