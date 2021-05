Les jours sont comptés avant les débuts en compétition de la Glickenhaus 007 LMH

Pour quelques semaines, Jim Glickenhaus est européen. L’entrepreneur à succès américain, qui réside à New York, a deux sujets sur le feu actuellement : le premier est le développement de la 007 LMH, le second la 004C qui va prendre part aux 24 Heures du Nürburgring. Les deux programmes vont dans la bonne direction.

La 007 LMH a passé avec succès l’homologation aéro. Les jours sont maintenant comptés avant les débuts en compétition du prototype Hypercar aligné par Glickenhaus Racing qui sont prévus à Portimao à la mi-juin. C’est là que l’on verra le potentiel de la 007 LMH face à la concurrence emmenée par Alpine et Toyota. Tout le monde nous a dit le plus grand bien de cette 007 LMH qu’on attend de voir en course.

“Nous sommes prêts pour le test d’endurance de 30 heures à Motorland Aragon”, a déclaré Jim Glickenhaus à Endurance-Info hier soir depuis le Nürburgring. “Les deux autos rouleront en Espagne et nous aurons bien les deux 007 LMH à Portimao pour le meeting WEC. Le dernier roulage à Vallelunga s’est très bien passé. Le deuxième châssis est prêt, le premier va être reconstruit en vue des essais.”

En passionné qu’il est, Jim Glickenhaus a forcément suivi avec intérêt les 6 Heures de Spa avec le duel Alpine/Toyota et des LMP2 très proches. “Les choses sont très simples”, explique-t-il. “Acura, Audi, Porsche, Peugeot, Ferrari, Toyota et nous-mêmes sommes inscrits dans cette catégorie Hypercar. On ne peut pas se battre contre des LMP2. C’est stupide de penser cela. Les LMP2 sont la deuxième classe en prototype. La catégorie LMH va connaître un grand succès avec tous ces constructeurs qui vont se battre les uns contre les autres pour la victoire à Daytona, Sebring, Monza, Fuji et au Mans. C’est fantastique ! Tout le monde est là sur plusieurs années. La catégorie Hypercar doit être celle des voitures les plus rapides.”

Glickenhaus Racing n’a pas encore choisi la répartition des équipages. La décision sera prise après le roulage de Motorland Aragon. A ce jour, ils sont sept pour six places : Romain Dumas, Olivier Pla, Franck Mailleux, Richard Westbrook, Ryan Briscoe, Gustavo Menezes, Pipo Derani.

Avant de voir la 007 LMH en compétition, Jim Glickenhaus va suivre de près l’engagement de la 004C aux 24 Heures du Nürburgring. Franck Mailleux, Thomas Mutsch et Felipe Laser ont pris la 21e place (victoire en SPX) samedi dernier sur la Nordschleife. Ce week-end, la 004C va disputer la course qualificative des 24H du Nürburgring. Richard Westbrook est en renfort pour la course qualif’.

Photo : Jim Glickenhaus

“Nous avons une auto pour gagner”, souligne Jim Glickenhaus. “L’équipe a beaucoup travaillé l’hiver dernier pour la faire évoluer. La partie aéro est bien meilleure. C’est très dur pour une petite équipe comme la notre de se battre contre des constructeurs tels que Audi, BMW, Porsche et Mercedes. Cependant, nous pouvons l’emporter. Sur cette course, tout peut arriver.”

Après une discussion avec le DMSB (l’organe législatif), la 004C pourra rouler avec un aileron plus important que ce qui était prévu initialement.