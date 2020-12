Les faits marquants de l’année 2020 : septembre, le mois bien chargé

Le mois de septembre aura été plus que chargé avec des meetings qui s’enchaînent dans les différents championnats. Les 24 Heures du Mans ont occupé une bonne partie de la rentrée de septembre.

1er septembre : Boutsen Ginion Racing fera rouler une BMW M6 GT3 Art Car aux Total 24 Heures de Spa.

2 septembre : K-PAX Racing en Intercontinental GT Challenge à Indianapolis, Bentley Team M-Sport à Kyalami.

3 septembre : KCMG fera rouler deux Porsche 911 GT3 R aux Total 24 Heures de Spa.

3 septembre : 22 autos engagées en IGTC à Indianapolis.

4 septembre : le calendrier GT World Challenge Europe Powered by AWS 2021 dévoilé.

4 septembre : la troisième et dernière affiche officielle des Total 24 Heures de Spa fait dans la pluie.

6 septembre : Dinamic Motorsport remporte la manche GT World Challenge Europe au Nürburgring.

7 septembre : 24 GT3 attendues en GT World Challenge Europe Sprint à Magny-Cours et plus de 30 GT4.

8 septembre : Juan Pablo Montoya remplace Pipo Derani chez DragonSpeed aux 24H du Mans.

8 septembre : 102 autos aux 24 Heures du Nürburgring.

9 septembre : le futur d’Alpine en Endurance annoncé sous peu.

9 septembre : Phoenix Racing prépare l’Asian Le Mans Series et les 24H du Mans en LMP2.

9 septembre : l’IMSA dévoile son calendrier 2021 avec un nouveau barème de points.

9 septembre : Maserati lève le voile sur la MC20.

10 septembre : l’ACO met en place son protocole sanitaire pour les 24 Heures.

10 septembre : 34 voitures au Road to Le Mans.

11 septembre : le dirigeable Goodyear de retour au Mans.

11 septembre : United Autosports rachète Strakka Racing.

11 septembre : forfait de Ginetta aux 24H du Mans.

11 septembre : Emanuele Pirro Grand Marshal des 24H du Mans.

13 septembre : Güven et Latorre sont les premiers vainqueurs de la saison Porsche Carrera Cup France.

14 septembre : Alpine Endurance Team fera rouler une LMP1 en WEC en 2021.

14 septembre : nouvelle identité visuelle pour Peugeot Sport.

15 septembre : l’expo sur la Porsche 917 est ouverte au Musée des 24H du Mans.

16 septembre : Porsche a ressorti ses prototypes mythiques sur le circuit du Mans.

16 septembre : Carlos Tavares, patron de PSA, pilotera une Peugeot 908 en ouverture des 24H du Mans.

17 septembre : changement de châssis chez IDEC Sport au Mans après une sortie de piste en essais.

18 septembre : Patrick Pilet au Mans chez IDEC Sport au pied levé.

18 septembre : Peugeot Sport dévoile sa nouvelle identité visuelle au Mans.

18 septembre : Toyota et Porsche en pole des 24H du Mans.

18 septembre : Peugeot Sport présente son programme Le Mans Hypercar.

18 septembre : la catégorie reine de l’Endurance prend le nom de Hypercar.

18 septembre : les détails du LMDh annoncés.

18 septembre : le calendrier WEC 2021 dévoilé.

18 septembre : les premières photos de l’Hypercar de ByKolles.

18 septembre : DKR Engineering et Orange 1 FFF Racing Team remportent la course 1 du Road to Le Mans.

19 septembre : une Toyota Hypercar en piste.

19 septembre : Cool Racing et FFF Racing Team s’imposent en course 2 au Road to Le Mans.

19 septembre : le DTM passe aux GT3 en 2021.

20 septembre : Toyota Gazoo Racing fait la passe de trois aux 24H du Mans.

22 septembre : Porsche retire ses pilotes des 24H du Nürburgring et fait l’impasse sur le meeting IMSA de Mid-Ohio. En cause, quelques cas positifs au Covid-19 suite aux 24H du Mans.

23 septembre : Gérard Neveu quittera ses fonctions à la tête du WEC et de l’ELMS en fin d’année.

23 septembre : Wayne Taylor Racing et Meyer Shank Racing passent en Acura en 2021.

25 septembre : deux McLaren 570S GT4 pour United Autosports en GT4 European Series en 2021.

25 septembre : Stefano Domenicali quitte Lamborghini pour rejoindre la Formule 1.

26 septembre : drapeau rouge aux 24H du Nürburgring à cause de la météo.

27 septembre : ROWE Racing remporte les 24H du Nürburgring avec BMW.

28 septembre : 50 GT3 aux essais des Total 24H de Spa.

28 septembre : WRT lorgne sur le LMP2 dès 2021.

30 septembre : les 24H Camions sont annulées.

30 septembre : 34 autos en ELMS à Monza.