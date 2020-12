Les faits marquants de l’année 2020 : décembre pour refermer une année inédite

L’année 2020 tire à sa fin. Elle aura été compliquée, c’est le moins qu’on puisse dire. Espérons maintenant que 2021 se passe plus calmement et que cette nouvelle saison qui s’annonce soit plus calme au niveau des conditions sanitaires et que le public puisse enfin revenir sur les circuits.

1er décembre : Volkswagen Motorsport met un terme à ses activités en sport automobile.

2 décembre : High Class Racing fera rouler Jan Magnussen WEC.

2 décembre : BMW va quitter la Formula E à l’issue de la saison 7.

3 décembre : Nick Tandy et Alexander Sims confirmés chez Corvette Racing en IMSA.

3 décembre : Kevin Magnussen et Renger van der Zande chez Chip Ganassi en 2021.

3 décembre : l’IMSA met en place une course qualificative de 100 minutes pour donner la grille de départ des 24H de Daytona.

4 décembre : 12 GT3 pour la finale IGTC à Kyalami.

4 décembre : Salih Yoluc et TF Sport en route vers le LMP2 en 2021.

4 décembre : Schnitzer et RBM quittent le giron BMW Motorsport.

5 décembre : Pagenaud, Rockenfeller et Johnson chez Action Express Racing aux 24H de Daytona.

5 décembre : BMW Motorsport mise beaucoup sur le virtuel dès 2021.

7 décembre : la Porsche 911 Cup (992) prête à prendre la piste.

7 décembre : Magnus Racing passe à l’Acura NSX GT3 en IMSA.

9 décembre : décès de Walter Lechner Sr.

9 décembre : le calendrier 2021 de la Porsche Carrera Cup France dévoilé.

9 décembre : Audi compte être présent officiellement et via la compétition-client en LMDh.

9 décembre : WRT travaille toujours sur un programme LMDh.

10 décembre : Racing Team Nederland poursuit en WEC, les 24H de Daytona au programme.

10 décembre : 12 courses en GT World Challenge Asia en 2021.

11 décembre : Endurance-Info prépare son avenir avec le lancement d’une nouvelle plateforme prévue pour le printemps prochain.

12 décembre : Porsche dévoile ses pilotes officiels pour 2021.

12 décembre : Walkenhorst remporte les 9H de Kyalami.

12 décembre : Mirko Bortolotti quitte Audi Sport pour retrouver Lamborghini Squadra Corse.

14 décembre : Peugeot dévoile les détails de son groupe motopropulseur pour le LMH.

15 décembre : Bentley qui met un terme à son programme officiel en GT3, va se tourner vers l’électrique.

16 décembre : Porsche officialise son arrivée en LMDh en 2023.

16 décembre : 29 événements GT World Challenge Europe Powered by AWS en 2021 sur quatre continents.

16 décembre : Lexus Europe ne soutiendra plus ses clients en GT3 en 2021.

16 décembre : Doug Fehan quitte ses fonctions chez Corvette Racing.

17 décembre : le règlement FIA Electric GT approuvé par la FIA.

17 décembre : 36 autos en Asian Le Mans Series.

17 décembre : Audi Sport proposera un nouveau kit sur la R8 LMS GT3 en 2022.

17 décembre : T3 Motorsport passe en Lamborghini en 2021.

18 décembre : huit pilotes officiels Lamborghini Squadra Corse en 2021.

18 décembre : Alpine Endurance Team a reçu son prototype pour la saison 2021.

18 décembre : Duval, Vautier et Bourdais prolongent chez Mustang Sampling en 2021.

18 décembre : trois jours d’essais à Portimao pour Toyota Gazoo Racing.

19 décembre : 30 GT3 attendues en ADAC GT Masters en 2021.

19 décembre : décès de Claude Foubert, l’une des figures d’Endurance-Info.

21 décembre : K-PAX Racing passe de Bentley à Lamborghini en 2021.

22 décembre : Gerhard Berger espère avoir 20 GT3 en 2021 en DTM.

22 décembre : Risi Competizione aux 24H de Daytona avec Jules Gounon, Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon et James Calado.

23 décembre : Aston Martin Racing met un terme à son programme officiel en GTE.

24 décembre : Mühlner Motorsport prend la direction du LMP2 en 2022.

30 décembre : décès de John Paul Jr.