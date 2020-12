Les dernières infos du Conseil Mondial de la FIA

Le dernier Conseil Mondial de la FIA qui s’est réuni en assemblée virtuelle à Genève a permis de valider les annonces faites ces derniers mois pour la prochaine saison du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Les règlements sportifs ont été entérinés « avec une croissance du championnat stimulante, créant l’équité sportive et le contrôle des coûts comme objectifs clés. »

Le format de qualification sera simplifié avec un seul pilote par voiture durant la session au lieu de deux ces dernières années. Il y aura deux séances distinctes de 10 minutes, une pour les classes Hypercar et LMP2, une pour les GTE. En GTE-Am, le pilote classé Bronze sera obligatoirement dans la voiture. Si en on croit les bruits entendus ici et là, il faut s’attendre à un plateau conséquent en GTE-Am.

Rien ne change sur les équipages LMP2 avec au moins un pilote Silver ou Bronze par équipage. Toutefois, un classement LMP2 pour les équipes disposant d’un Bronze sera mis en place sur chaque meeting.

Alors que la saison 2021 verra l’introduction de la nouvelle catégorie Hypercar au Mans, les tests de pré et en cours de saison seront plus importants. Les catégories LMP2 et GTE-Am bénéficieront également d’un kilométrage de test supplémentaire.

Dans le cadre des efforts de réduction des coûts, les concurrents évoluant en Le Mans Hypercar seront limités à un personnel de 40 personnes sur site ou 43 pour les voitures équipées d’un système hybride (à l’exception des 24 Heures du Mans).

Le format des 24 Heures du Mans subit quelques ajustements avec un planning étalé sur 10 jours et non plus deux semaines. Les vérifications techniques auront lieu les vendredi et samedi précédant la semaine de course et compteront aussi bien pour la Journée Test que la course en elle-même. Le planning des séances d’essais et des qualifications sera lui aussi peaufiné.

François Fillon, qui était président de la Commission des Constructeurs à la FIA, a été remplacé par le Professeur Burkhard Göschel.

Le prochain Conseil Mondial de la FIA se tiendra le 5 mars 2021 à Genève.