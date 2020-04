Les Coupes de Pâques de Nogaro 2009 en images…

Le week-end de Pâques est terminé mais devant le succès des galeries photos des anciennes éditions des Coupes de Pâques de Nogaro, Endurance-Info a décidé de prolonger l’initiative grâce aux archives de Eric Fabre de l’agence V-Images. En ce mardi 14 avril, place aux Coupes de Pâques 2009.

Une fois encore, les GT1 trustaient le haut de l’affiche contrairement aux GT2 qui étaient en voie de disparition avec une seule auto au départ (Porsche/IMSA). L’attraction du meeting était sans aucun doute la présence de Sébastien Loeb sur une Ferrari 550 Maranello/Solution F partagée avec Ange Barde. Les deux Alpina B6 GT3/Sport Garage de Martin/Brandela et Prignaud/Vannelet amenaient un peu de diversité dans une catégorie GT3 en plein essor.

Laurent Groppi et Patrick Bornhauser remportaient la course 1 au volant de la Saleen S7-R/Larbre Compétition, devant la Corvette C6.R/Luc Alphand Aventures de Ayari/Hernandez et la Corvette C5-R/DKR Engineering de Cazenave/Police. Tristan Vautier et Jean-Charles Levy raflaient la mise en GT3 sur une Dodge Viper Competition Coupe/GCR Mediaco.

Le tandem de la Corvette C6.R/Luc Alphand Aventures s’imposait dans la course 2 en devançant deux autres Corvette C6.R, celles de Dayraut/Merafina (SRT) et Panis/Debard (DKR Engineering). Le Ruffier Racing l’emportait en GT3 grâce à la Lamborghini Gallardo de Parisy/Gaillard.