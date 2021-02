Les clients roulant en Aston Martin Vantage de plus en plus nombreux

Aston Martin Racing met tous ses efforts dans les programmes clients cette année avec ses Vantage GTE, GT3 et GT4, sans oublier la GT8R. Pas moins de 26 titres ont été décrochés l’année passée à travers le monde dans les différentes catégories. Le nombre d’équipes roulant en Aston Martin ne cesse de monter. Il est prévu de voir des Vantage dans plus de 20 championnats.

Après les 24 Heures de Daytona, c’est maintenant l’Asian Le Mans Series qui attend les équipes Aston Martin avec cinq Vantage GT3 sur la piste. « Nous sommes en mesure de soutenir pleinement nos clients, où qu’ils courent partout dans le monde, comme ce fut le cas à Daytona », a déclaré Gustavo Beteli, responsable de la performance chez AMR. « Dans beaucoup de ces cas, nous utilisons le centre support à distance, où nous sommes en mesure de collecter les données en direct sur les voitures, de suivre les chronos et de garder un lien avec les équipes pour pouvoir fournir le meilleur service et les meilleurs conseils possibles. »

Les clients pourront faire rouler les pilotes officiels de la marque britannique : Nicki Thiim, Marco Sorensen, Darren Turner, Jonny Adam, Maxime Martin, Charlie Eastwood et Ross Gunn. Valentin Hasse-Clot et Tom Canning, vainqueurs de l’Aston Martin Driver Academy, seront eux aussi en piste.

Garage 59 représentera toujours Aston Martin en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS avec deux Vantage GT3 en Endurance. Beechdean AMR pourrait faire rouler une Vantage GT3 aux Total 24 Heures de Spa. R-Motorsport n’a pas encore dit son dernier mot en GT3.

Les championnats nationaux GT4 ne seront pas oubliés. On attend AGS Events, R-Motorsport, Street Art et deux autres équipes en GT4 European Series. Pour la partie FFSA GT, AGS Events rempilera avec plusieurs Vantage GT4. JSB Compétition est attendu cette année et il n’est pas exclu de voir une autre équipe en Aston Martin Vantage GT4 sur les circuits français.