Les chiffres de l’Asian Le Mans Series 2019/2020 en hausse

Il faut maintenant attendre janvier 2021 pour voir la prochaine saison Asian Le Mans Series. La série asiatique labellisée Le Mans a diffusé ses chiffres pour l’exercice 2019/2020. L’audience connaît une belle hausse avec plus de 7 millions de téléspectateurs pour les courses en direct et les temps forts. Cette audience cumulée a augmenté de 25% par rapport à la saison précédente, soit 1,8 M de téléspectateurs pour chacune des quatre manches de la saison 2019/2020 (selon l’étude de Nielsen Sports).

Avec la diffusion gratuite des courses en live streaming, l’Asian Le Mans Series a atteint une audience de 5 M de téléspectateurs à travers le monde. De plus, 2,19 M de personnes ont pu suivre les 700 heures de temps forts dans 167 pays sur 77 chaînes. Le hashtag de la série (#AsianLeMans) a généré 44,2 M d’impressions et atteint 6,2 M d’utilisateurs sur Twitter. Lancée juste avant le début de saison, la nouvelle campagne chinoise TikTok a généré plus d’un million de vues au cours de la saison et les activations de Weibo ont également attiré près d’un million de vues.

Au cours de la saison 2019/2020, l’Asian Le Mans Series a attiré 97 pilotes de 31 nationalités, dont 44 en provenance de la région australasienne, dont 11 pilotes venant du Japon. « Le succès de l’Asian Le Mans Series 2019/2020 est à mettre au crédit de toutes les personnes impliquées », a déclaré Cyrille Taesch-Wahlen, directeur général de la série. « Des équipes opérationnelles, techniques et de soutien, des partenaires de la série, de l’équipe de production télévisée, et bien sûr des équipes et des pilotes qui courent avec nous, c’est un succès partagé. Je suis fier de ce que nous avons accompli jusqu’à présent et je suis convaincu qu’ensemble, nous serons en mesure de surmonter les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés alors que nous nous dirigeons vers notre nouvelle saison. Nous continuerons à livrer un produit de classe mondiale sur la piste et par le biais de notre programme de diffusion, nous chercherons à offrir en permanence des résultats exceptionnels à tous nos partenaires. »

La saison 2020/2021 débutera le 9 janvier à Buriram (Thailande) avant un deuxième rendez-vous sur le même circuit deux jours plus tard. Direction ensuite Sepang (Malaisie) le 23 janvier avant une finale le 26 janvier toujours à Sepang.