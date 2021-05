Les champions 2020 couronnés au Circuit Paul Ricard

La nuit dernière, SRO Motorsports Group a récompensé les meilleurs pilotes de la saison 2020 lors d’une cérémonie de remise des prix au Circuit Paul Ricard. Traditionnellement organisées en fin d’année, les récompenses annuelles avaient été reportées en raison de la pandémie de COVID-19. Les restrictions se poursuivant en 2021, il a été décidé d’attendre un moment et un lieu appropriés pour remettre les prix dans un certain nombre de catégories, notamment le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS et les GT4 European Series.

Le circuit Paul Ricard étant le théâtre de ces deux compétitions ce week-end, le circuit français offrait une occasion idéale. Le lieu était particulièrement approprié, puisque chaque série a conclu sa campagne 2020 sur le circuit en novembre dernier. Ainsi, beaucoup de ceux qui ont reçu leur trophée jeudi soir l’ont fait sur le lieu même de leur triomphe. La cérémonie faisait suite à des remises de prix similaires organisées pour SRO America, le championnat français FFSA GT et le championnat britannique Intelligent Money GT.

Les champions de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli ont également été célébrés lors de la remise des prix. Les pilotes BMW de Walkenhorst Motorsport, Nicky Catsburg et Augusto Farfus, ont été récompensés pour leur victoire au championnat, obtenue de façon spectaculaire à Kyalami. Porsche a remporté la couronne des constructeurs pour la deuxième saison consécutive et a conservé le trophée en porcelaine.

La marque allemande a également été représentée en tant que vainqueur des Total 24 Hours of Spa grâce à ROWE Racing, tandis que les vainqueurs de classe de la classique belge de l’année dernière ont également reçu leur prix. Chaque concurrent gagnant avait déjà reçu une montre en édition limitée de Rebellion Timepieces pour marquer leur exploit.

Le Team WRT (Audi) a été couronné champion du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, tandis que Timur Boguslavskiy (AKKA ASP Mercedes-AMG) a été récompensé pour son titre de pilote. L’équipe WRT et son jeune duo composé de Dries Vanthoor et Charles Weerts ont remporté la Sprint Cup, tandis que AF Corse (Ferrari) et Alessandro Pier Guidi ont triomphé dans la Endurance Cup.

Alessandro Pier Guidi

Parmi les autres titres célébrés, Chris Froggatt et Eddie Cheever III ont remporté le titre combiné Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Pro-Am, tandis que le titre des équipes est revenu à Sky Tempesta Racing (Ferrari). Madpanda Motorsport (Mercedes-AMG) a remporté la Silver Cup, Ezequiel Perez Companc a été sacré champion des pilotes. Chaque catégorie a également récompensé les meilleurs pilotes de l’Endurance Cup et de la Sprint Cup, tandis que tous les pilotes ayant remporté le titre ont reçu une montre en édition limitée fabriquée par Rebellion Timepieces.

Les points du championnat européen comptent pour le titre mondial des constructeurs du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, qui a été remporté pour la deuxième fois consécutive par Mercedes-AMG. Karim Ojjeh s’est vu remettre le trophée Philippe Charriol, décerné dans l’esprit du gentleman driver décédé en 2019. Les mécaniciens ont également été récompensés, le duo Team WRT Alexandre Riquier et Gil Botelho ayant reçu leur prix pour le Pit Stop Challenge.

La GT4 European Series a célébré les trois premiers de ses classements de pilotes Pro-Am, Silver Cup et Am Cup. La première catégorie a été remportée par Jan Kasperlik et Bastian Buus de l’écurie Allied-Racing (Porsche), tandis que la seconde a été remportée par les représentants de l’écurie française AGS Events, qui a également remporté la couronne des équipes de la GT4 European Series. Valentin Hasse-Clot et Theo Nouet ont remporté la Silver Cup, tandis que Nicolas Gomar et Gilles Vannelet ont remporté le titre de Am. Chaque pilote vainqueur du championnat avait déjà reçu une montre Certina à l’issue de la campagne 2020.

Les concurrents des deux séries européennes seront sur la piste ce week-end pour accumuler des points en vue de la conquête du titre 2021. Le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS s’attaquera à sa traditionnelle course de six heures samedi à 18h00 tandis que le GT4 European Series sera en piste pour deux courses d’une heure dimanche.