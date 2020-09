Les 24H du Nürburgring diffusées intégralement sur Automoto La Chaîne et YouTube

Des 24 Heures chassent les autres. A peine les 24 Heures du Mans 2020 sont-elles terminées que les regards des passionnés se tournent vers les 24 Heures du Nürburgring qui auront lieu le week-end prochain -du 24 au 27 septembre sur la mythique Nordschleife.

Une centaine d’équipes seront au départ. Si on déplorera pour cause de Covid-19 l’absence des pilotes officiels Porsche, on retrouvera néanmoins quelques animateurs des récentes 24 Heures du Mans dont le duo François Perrodo/Emmanuel Collard, troisièmes en GTE Am au Mans le week-end dernier sur une Ferrari 488 GTE AF Corse, qui seront cette fois au volant d’une Mercedes-AMG GT3 du team GetSpeed Performance, associés à Matthieu Vaxivière, -troisième lui aussi Mans cette année, mais en LMP2 sur l’Oreca 07-Gibson du Panis Racing. Maxime Martin, vainqueur en GTE-Pro sur une Aston Martin Vantage GTE officielle (40 ans après le podium de son père et de son oncle en 1980 sur une Rondeau M382) sera lui aussi au départ, tout comme Jules Gounon, quatrième en GTE-Pro avec la Ferrari 488 GTE du Risi Competizione. Ces pilotes croiseront le fer dans l’Eifel samedi et dimanche avec les meilleurs pilotes du DTM ou de l’ADAC GT Masters.

Vous pourrez suivre les 24 Heures du Nürburgring sur Automoto La Chaîne et YouTube.

La liste des engagés (enlevez les officiels Porsche…) est ici

Les horaires de diffusion sont les suivants :

15h – 18h : départ et 3 premières heures de course – TV

18h – 23h : Suite de la course et tombée de la nuit – YouTube

23h – 1h : Suite de la course – TV

5h – 8h : Suite de la course et lever du jour – YouTube

8h – 12h : Suite de la course – TV

12h – 13h : Suite de la course – YouTube

13h – 15h : Suite de la course – TV

15h – 16h : Suite et arrivée de la course + podium – TV