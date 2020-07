Les 24H du Nürburgring sont prévues à huis clos !

Les organisateurs des 24 Heures du Nürburgring ont annoncé que la course se déroulerait à huis clos. C’est du moins la position qui est prise actuellement. L’événement doit se tenir du 24 au 27 septembre, soit une semaine après les 24 Heures du Mans.

La situation actuelle fait qu’il n’est pas possible d’accueillir les fans autour du circuit. Chaque année, environ 200 000 personnes se regroupent pour la grande course de l’année autour de la Nordschleife. Une large diffusion sera proposée à la télévision allemande et sur internet.

“Il était extrêmement important pour nous d’offrir aux équipes et aux pilotes une perspective sportive”, a déclaré Peter Meyer, président de l’ADAC de la Rhénanie du Nord. “Nous y sommes maintenant parvenus.”

un fonds commun a été mis en place par les différents acteurs afin d’amortir la perte financière. Les constructeurs et les partenaires participent tous à l’effort.

“En raison du manque de revenus et des coûts spécifiques dus à la situation pandémique, un effort financier a dû être géré à court terme”, a expliqué Mirco Hansen, responsable de l’événement. “La course de 24 heures impliquera beaucoup d’efforts financiers de notre part. Les partenaires qui participent à ce fonds apportent une contribution extrêmement importante pour compenser les pertes et aussi pour assurer l’existence de la course.”