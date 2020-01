Interrompues à 22h17 à cause de la pluie, les 24 Heures de Dubai sont depuis hier soir sous régime de drapeau rouge. Creventic, promoteur de l’événement, et le Dubai Autodrome, ont pris la décision que la course ne repartirait pas. La pluie a fortement impacté les installations du circuit, d’où l’arrêt définitif des 24 Heures de Dubai 2020.

Les résultats et les points au championnat vont être communiqués sous peu.

Photo : Creventic

Le classement avant la sortie du drapeau rouge :