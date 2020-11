Les 24H de Dubai 2021 maintenues en janvier

La situation sanitaire actuelle fait que les vols depuis l’Europe vers les Emirats Arabes Unis ont repris ces dernières semaines. Certaines restrictions ont commencé à se lever à Dubai, si bien que les 24 Heures de Dubai restent maintenues à leur date initiale, à savoir du 14 au 16 janvier 2021 sur le Dubai Autodrome.

L’Emirat a confirmé que les hôtels étaient tous ouverts, de même que les restaurants et les centres commerciaux, le tout avec des mesures de sécurité. Les hôtels et les restaurants effectuent des contrôles de température et des enregistrements sans contact à l’arrivée. Les visiteurs doivent fournir un teste PCR négatif de moins de 96 heures imprimé en anglais ou en arabe. La distanciation sociale reste en vigueur dans tous les espaces publics avec le port du masque obligatoire.

Après avoir repris ses activités en juin, le Dubai Autodrome a lui aussi mis à jour ses protocoles de sécurité conformément aux directives de l’EMSO (Emirates Motorsport Organization) et du Dubai Sports Council (DSC). Le circuit a augmenté ses stations de désinfection pour les mains et le contrôle de la température.

« Nous sommes convaincus que les Hankook 24H de Dubai se dérouleront comme prévu les 14, 15 et 16 janvier », a déclaré Gerrie Willems, coordinateur de Creventic. « Le Dubai Autodrome est l’un de nos soutiens les plus importants depuis 2006, et nous sommes convaincus que l’équipe de direction met tout en œuvre pour assurer la sécurité et le bien-être de tous sur le terrain lors de notre plus grande course de l’année. Nous sommes également très impressionnés par les mesures strictes de santé, la sécurité du gouvernement et par le travail accompli pour accueillir les voyageurs dans l’une des villes les plus passionnantes du monde. Les 24H de Dubai établiront la norme pour le sport automobile à suivre en 2021. »

Plus de 60 autos sont déjà confirmées sur l’épreuve. A ce jour, le plateau fait état de 17 GT3 avec 6 marques représentées : Audi, BMW, Dodge, McLaren, Mercedes, Porsche.