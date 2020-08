Les 12H d’Abu Dhabi passent en janvier 2021

Compte tenu du remaniement du calendrier de la Formule 1, les 12 Heures d’Abu Dhabi ne peuvent plus se dérouler le 13 décembre comme initialement prévu.

La 10e édition des 12 Heures d’Abu Dhabi est donc reportée au samedi 9 janvier 2021. Ce changement de date permet en plus aux équipes d’avoir plus de temps vu que les championnats européens vont se terminer plus tard. Si les choses évoluent dans le bon sens, la 11e édition se tiendra en décembre 2021. On aura donc deux courses la même année, ce qui est déjà arrivé en 2012.

Il convient tout de même de rappeler que Creventic avait inscrit une course de 6 heures sur le même tracé de Yas Marina le 9 Janvier, soit une semaine avant les 24 Heures de Dubai.

Les organisateurs communiqueront sous peu une première liste des engagés. Trente-huit teams ont déjà manifesté de l’intérêt pour un total de 61 autos parmi les catégories GT3, GT4 et Lamborghini Super Trofeo. Les LMP3 ne rouleront donc plus à Yas Marina. Afin de s’assurer que chaque concurrent puisse disposer d’un stand, 34 autos seront autorisées à rouler en janvier prochain.