L’équipage de l’Aston Martin “The Heart of Racing” connu

“The Heart of Racing” va engager une Aston Martin Vantage GT3 cette année en catégorie GTD en IMSA WeatherTech. On ne connaissait pas encore les pilotes, mais c’est désormais chose faite. Alex Riberas roulera en compagnie de Roman De Angelis, les deux hommes feront la saison complète.

Alex Riberas connait bien l’écurie The Heart of Racing car il a couru avec eux de 2014 à 2016, remportant sa première victoire dans le championnat IMSA WeatherTech lorsque l’équipe s’est imposée à Sebring en 2015. Depuis il a connu le succès en terminant deuxième de la Blancpain GT Series Sprint Cup 2018 et de la classe GT de l’Asian Le Mans Series 2017.

Roman De Angelis rejoint l’écurie après une campagne 2019 très réussie car il est le premier pilote de la série IMSA Porsche GT3 Cup Canada et USA à remporter les deux titres la même année.

Le duo sera rejoint au volant de l’Aston Martin Vantage GT3 #23 par Ian James, le team manager de l’équipe, pour les quatre courses d’endurance (Daytona, Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans). Nicki Thiim, le pilote usine Aston Martin Racing et actuel co-leader du classement GTE Pro en WEC, sera le 4e pilote pour les 24 Heures de Daytona.

Pour rappel, une autre Aston Martin Vantage GT3 sera présente à Daytona pour Paul Dalla Lana, Ross Gunn, Mathias Lauda et Pedro Lamy.