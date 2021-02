L’équipage de Dinamic Motorsport (Porsche) désormais connu

L’équipe Dinamic Motorsport vient de révéler la première partie de son programme 2021 en confirmant sa participation à l’Endurance Cup de la Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

Le but pour l’équipe est poursuivre une impressionnante série de succès commencée en 2019 lorsque Klaus Bachler, Andrea Rizzoli et Zaid Ashkanani ont triomphé à Monza sous la pluie. L’année dernière, l’écurie a remporté une victoire éclatante au Nürburgring avec Christian Engelhart, Matteo Cairoli et Sven Müller, trio qui s’est finalement classé troisième du classement du championnat.

Pour 2021, l’équipe roulera à nouveau avec une Porsche 911 GT3-R confiée à Christian Engelhart et Matteo Cairoli. Klaus Bachler revient dans l’équipe pour compléter le trio. A noter que chaque membre de l’équipage est un vainqueur de l’Endurance Cup, Engelhart étant même un ancien champion (2017 avec Lamborghini et Grasser Racing Team).

Dinamic Motorsport pourrait ajouter d’autres voitures à la grille de départ de la campagne 2021 du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Les préparatifs de la nouvelle saison débuteront officiellement lors des traditionnelles journées d’essais sur le Circuit Paul Ricard, tandis que les compétitions commenceront à Monza du 16 au 18 avril.