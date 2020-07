Le Touristenfahrten sur la Nordschleife en images…

Si la première manche du championnat NLS s’est déroulée à huis clos, en revanche, le public est, comme écrit précédemment, autorisé à assister aux séances de roulage des touristenfahrten et ce pour peu qu’il reste, autant que possible, en mouvement.

La séance du dimanche 5 juillet avait à nouveau attiré un nombre impressionnant de participants. Comme de coutume, les BMW étaient omniprésentes!

Des séries 5 E28 et E34 à la M4 dernier cri en passant, notamment, par différentes déclinaisons de M3 et séries 2 ainsi que d’une Z3 M Coupé, il y en avait pour tous les goûts. De quoi ravir les nombreux fans du constructeur à l’hélice.

Outre la flopée de Bavaroises précitées, on recensait en piste une belle variété de Porsche, une Ferrari, une Corvette, des Lotus et des montures bien plus anciennes comme par exemple des VW Scirocco ou une bien jolie NSU.

Saupoudrez le tout avec des motards n’ayant pas froid aux yeux, une météo relativement clémente, et vous obtenez tous les ingrédients nécessaires pour passer une agréable journée au bord de ce temple de la vitesse et de la verdure qu’est la Nordschleife.