Le titre GT se jouera devant la Cour d’Appel de la FIA

Le classement final de la course 4 des 4 Heures d’Abu Dhabi est suspensif suite à un appel déposé par GPX Racing contre la décision 46 des officiels. C’est donc en GT que le classement pourrait évoluer en fonction de la décision finale de la Cour d’Appel de la FIA. Ce qui est sûr, c’est que cela ne changera pas le classement de la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing de Julien Andlauer, Alain Ferté et Axcil Jefferies qui a terminé au-delà de la 10e place.

A l’issue de la course, GPX Racing a déposé une réclamation contre une autre équipe Porsche, en l’occurrence celle de Precote Herberth Motorsport où on retrouve Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer, les champions 2021. Le panneau du numéro #99 est en cause.

Durant la course, la direction de course a demandé à l’équipe allemande de réparer le panneau défectueux sur la porte droite lors de l’arrêt suivant. Selon les officiels, via les messages diffusés sur l’application du championnat, la réparation a été faite. La Porsche #99 a tout de même terminé la course avec un panneau endommagé qui montrait un numéro 9 et non plus 99.

Les officiels ont expliqué que l’échange de communication a débuté dans la section privée de l’application, ce qui a rendu le suivi impossible par les différentes parties impliquées. C’est donc la Cour d’Appel de la FIA qui tranchera puisque la protestation a été jugée recevable.

En revanche, Precote Herberth Motorsport et GPX Racing reçoivent une invitation pour les 24 Heures du Mans. Le titre pourrait tout de même changer de camp en fonction de la décision. Si GPX Racing gagne l’appel, l’équipe basée à Dubai prend le titre. Dans le cas contraire, Precote Herberth Motorsport conserverait sa couronne.