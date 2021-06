Le retour du public attendu aux Total 24H de Spa

Public ou huis clos ? Avec la réouverture progressive des pays, le public fait lui aussi son retour petit à petit sur les compétitions sportives. Dans un premier temps, cette présence se fait par jauge comme on peut le voir en tennis à Roland Garros. Les Total 24 Heures de Spa espèrent bien profiter de cette réouverture fin juillet. Laurent Gaudin, manager général de la plus grande course GT au monde, s’est confié à Endurance-Info sur ce que l’on peut attendre de l’accueil du public.

Des Total 24 Heures de Spa sans le moindre spectateur n’ont pas la même saveur. Pour que l’épreuve vive, il faut ses fans. Depuis 2001 et l’arrivée des GT, les 24 Heures de Spa n’ont cessé de prendre de l’ampleur pour devenir LA course à gagner en GT. Après l’épisode 2020 où la course s’était déroulée fin octobre, place à une édition 2021 fin juillet où tout le monde espère la présence du public.

“Le gouvernement belge a déterminé les conditions du déconfinement et le retour du public sur les événements majeurs”, a confié Laurent Gaudin à Endurance-Info. “Nous travaillons avec le circuit pour accueillir un certain nombre de personnes.”

Le retour du public attendu aux 24H de Spa

L’objectif est de mettre en place trois bulles avec une pour les équipes et les invités, deux dédiées au public. Bien entendu, un protocole sanitaire sera en place.

“Le circuit de Spa-Francorchamps est composé de quatre entrées avec Les Combes, La Source, Blanchimont et Ster”, précise le manager général. “Il faut voir pour la gestion des flux. Ceux qui entreront aux Combes ne pourront pas accéder par La Source. Il faudra aussi gérer la restauration et les sanitaires.”

Le nombre de personnes par bulle n’est pas arrêté car tout dépendra de la situation sanitaire dans le courant de l’été. “Je ne pense pas que l’on dépassera 5000 personnes par bulle”, souligne-t-il. “En 2020, l’effectif était restreint et nous étions déjà plus de 3000. Bien entendu, nous allons suivre de près l’évolution de la maladie à travers le monde.”

A ce jour, il semble compliqué de mettre sur pied des concerts. Quant à la tenue de la traditionnelle Parade des Pilotes, la décision sera prise en temps voulu.