IGTC : le règlement sportif 2020 ajusté, plus de place pour les Pro-Am

La saison 2020 de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli va débuter dans une semaine par les 12 Heures de Bathurst. Pour cette nouvelle saison qui s’annonce une nouvelle fois prometteuse, le règlement sportif subit quelques évolutions. Si le championnat fait la part belle aux équipes Pro, il n’est pas question pour SRO Motorsports Group de mettre de côté les gentlemen. Le promoteur souhaite d’ailleurs les mettre plus en avant.

Après une consultation des constructeurs déjà présents et des nouveaux, ainsi que les candidats potentiels pour disputer la saison complète, il a été décidé de mettre sur pied un championnat Pro-Am afin de répondre à une demande de plus en plus croissante de pilotes non professionnels de prendre part aux plus grands événements GT3 dans le monde.

Contrairement aux classements généraux de l’Intercontinental GT Challenge, les équipages Pro-Am éligibles ne doivent pas nécessairement représenter un constructeur pour toute la saison. Les membres de chaque équipage, qui doivent comprendre au moins deux pilotes classés Bronze et un Silver, Gold ou Platinum, peuvent changer en fonction des meetings.

Le nombre maximal d’équipages professionnels autorisés à marquer des points pour un constructeur sur chaque manche est réduit pour encourager la participation de Pro-Am et Silver, ainsi que de permettre à tous les constructeurs de concourir sur un même pied d’égalité.

Sur les différentes manches, à l’exception des Total 24 Heures de Spa, chaque marque inscrite à la saison complète peut nommer jusqu’à trois équipages Pro parmi ses quatre inscriptions. La place restante est pour une voiture Silver, Pro-Am ou Am-Am. Comme en 2019, seules les deux autos les mieux classées marquent des points au championnat Constructeurs.

Les choses seront légèrement différentes aux Total 24 Heures de Spa, course principale de l’Intercontinental GT Challenge. Les marques sont désormais autorisées à proposer jusqu’à six entrées, dont quatre en Pro. Le nombre de voitures les mieux placées susceptibles de marquer des points au championnat Constructeurs passe de deux à trois à Spa.

« L’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli a connu une année 2019 particulièrement forte grâce à son nombre croissant de constructeurs et d’engagés, sans oublier l’ajout de Kyalami au calendrier, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers », a déclaré Stéphane Ratel, président de SRO Motorsports Group. « Tous les championnats GT sont soutenus par des gentlemen et des jeunes pilotes, dont beaucoup sont impatients de participer aux meetings de l’Intercontinental GT Challenge. Offrir aux équipages Pro-Am et Silver la possibilité de contribuer à un titre global est, je pense, unique dans le monde du sport automobile. »

Après Bathurst, le championnat se rendra à Spa, Suzuka, Indianapolis et Kyalami.