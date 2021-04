Le projet ByKolles PMC Hypercar reste d’actualité

Si ByKolles Racing n’est pas présent sur la liste des engagés FIA WEC cette année, ce n’est pas pour autant que le programme LMH est abandonné. L’écurie autrichienne a recruté Tom Dillmann et Esteban Guerrieri pour prendre part au développement du nouveau prototype PMC LMH. Les premiers essais doivent avoir lieus sous peu.

Un vase programme de roulage est ensuite prévu pour les mois à venir. Le nom définitif de la voiture sera annoncé en temps voulu. Des jeunes pilotes seront aussi testés avant d’attaquer la saison 2022.

« Je pilote pour ByKolles depuis trois ans et je me sens très à l’aise avec l’équipe », a déclaré Tom Dillmann. « Le développement d’une nouvelle Hypercar pour la catégorie reine du WEC et des 24 Heures du Mans est très excitante. Au cours de ma carrière, j’ai participé au développement de nombreuses voitures différentes en plus de la course, plus récemment en LMP1 et en Formula E. J’ai hâte d’apporter mon expérience à ce projet et de pouvoir le guider dès le début. »

« Du karting à presque toutes les séries de courses de monoplace et les voitures de tourisme les plus rapides, j’ai quasiment tout piloté dans ma carrière », a confié le pilote argentin. « J’attends maintenant avec impatience ce nouveau projet et les essais de l’Hypercar ByKolles. Je suis sûr que ma vaste expérience dans une grande variété de voitures nous aidera à développer de manière cohérente le projet Hypercar PMC LMH et à en faire un succès. C’est aussi un retour à mes racines puisque je connais certains membres de l’équipe du temps de la Formule 3. »