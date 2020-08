Le Pit’ Café des Total 24 Heures de Spa ouvre mardi à 20h

Le Pit’ Café sur les Total 24 Heures de Spa revient pour un deuxième numéro mardi à 20 heures. L’émission sera visible sur la page Facebook des 24 Heures de Spa où vous pourrez intervenir en direct. Si vous n’avez pas de compte Facebook, vous pourrez suivre l’émission ici-même.

Avec Thomas Bastin, nous reviendrons sur l’édition la plus marquante de l’ère GT qui a débuté en 2001. Pour vous, quelle est jusqu’à maintenant la plus belle édition des 24H de Spa ?

Nous recevrons Jean-Luc Beaubelique qui roule en GT3 depuis les débuts de la catégorie en 2006. Le Limougeaud a remporté la classique ardennaise à deux reprises, une première fois en Pro-Am en 2011, une deuxième fois en 2013 en Gentlemen Trophy. Jean-Luc nous parlera de son expérience spadoise et de l’évolution de la plus grande course GT au monde.