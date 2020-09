Le Mans, warm-up : les concurrents se testent sur piste humide, Toyota devant

Le warm-up des 24 Heures du Mans était important cette année et il ne fallait pas le rater ! D’abord, parce qu’il ne durait que 15 minutes au lieu des 45 habituelles et aussi car, pendant une bonne partie de la nuit, la pluie est tombée sur la ville et le circuit est encore bien humide ce matin.

Pas de souci particulier à noter au niveau des 59 voitures si ce n’est le tout droit à Mulsanne de Nicki Thiim sur son Aston Martin Vantage #95. Il a repris le rond point de la route nationale pour rejoindre le circuit…A noter que certaines autos n’ont pas de chrono vu la durée de cette “mise en jambe”.

Les deux Toyota TS050 Hybrid ont signé les meilleurs temps, la #8 (3:38.693, soit plus de 20 secondes de la pole) devant la #7. Les Rebellion R13 #1 et #3 suivent…

En LMP2, l’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland a été la plus rapide en 3:42.022 devant les ORECA 07 #31 de Panis Racing, #35 d’Eurasia Motorsport, #24 de Nielsen Racing et #16 de G-Drive Racing by Algarve.

La Ferrari 488 GTE Evo AF Corse #51 a été la plus en vue en GTE Pro avec un temps de 4:12.476. Les deux Porsche 911 RSR officielles et la première Aston Martin Vantage, la #95, sont derrière…

On trouve ensuite cinq Ferrari 488 GTE Evo aux cinq premières places en GTE Am avec le meilleur chrono pour l’AF Corse #54 de Giancarlo Fisichella. La #70 de MR Racing, #83 d’AF Corse, #66 de JMW Motorsport, #60 d’Iron Lynx suivent. La première non Ferrari est la Porsche 911 RSR #88 de Dempsey Proton Racing (6e temps).

Place aux choses très sérieuses maintenant avec le départ de cette 88e édition des 24 Heures du Mans à 14 h 30…