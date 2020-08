Le Mans : une 2e auto pour Algarve avec un équipage pour la gagne !

Algarve Pro Racing va finalement présenter une deuxième LMP2 à la 88e édition des 24 Heures du Mans (19-20 septembre). Cela se fera sous la bannière commune de G-Drive Racing by Algarve, celle qui a remporté l’Asian Le Mans Series 2019 / 2020 avec une Aurus 01 (#26, photo).

L’équipage sera de tout premier plan. Au niveau du Silver, ce sera Ryan Cullen, vainqueur des dernières 24 Heures de Daytona. Il sera associé à deux Platinium : l’ancien pilote usine Audi en LMP1, Oliver Jarvis, et à Nick Tandy, actuel pilote usine Porsche, qui a remporté les 24 Heures du Mans en 2015 (Porsche 919 Hybrid).

Stewart Cox, directeur de l’Algarve Pro Racing Team : “Avoir deux voitures sur la grille de départ de la 88e édition des 24 Heures du Mans est vraiment passionnant pour l’Algarve Pro Racing. Nous devons remercier G-Drive Racing pour nous avoir donné la possibilité de le faire, et je suis ravi de la façon dont le programme a été mis en place. Nous y travaillons depuis que nous avons remporté le titre en Asian Le Mans Series 2019/ 2020 et le travail a porté ses fruits, car nous avons une excellente voiture et une équipe de pilotes de classe mondiale composée de Ryan (Cullen), Oliver (Jarvis) et Nick (Tandy)”.