Le Mans : un point sur la liste des engagés

La dernière liste des engagés des 24 Heures du Mans laisse forcément apparaître quelques modifications par rapport à celle publiée en février dernier. Cinq autos sont sorties : srt41, Porsche GT Team x2, Corvette Racing x2. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Spirit of Race, ByKolles, IDEC Sport, High Class Racing et Proton Competition font partie des équipes invitées pour septembre prochain. L’événement, qui se déroulera sur quatre jours, compte toujours 62 autos. Il reste quatre suppléants (DragonSpeed USA, Iron Lynx, Team Project 1, D’station Racing). Inter Europol Competition a retiré sa deuxième Ligier JS P217 qui figurait au 3e rang sur la liste des suppléants.

On note un changement de numéro pour la Riley MK30/Cody Ware Racing qui passe du #49 au #12. Seul Cody Ware est confirmé dans l’équipage. Patrice Lafargue est annoncé sur la seconde ORECA 07/IDEC Sport et Jan Magnussen sur la seconde ORECA 07/High Class Racing. Le nom de Shane van Gisbergen figure toujours sur la Ligier JS P217/Eurasia Motorsport mais un meeting Supercars est prévu le même week-end sur le tracé de The Bend.

L’équipage de la Ferrari 488 GTE/Spirit of Race #55, affiche complet avec Duncan Cameron, Aaron Scott et Matt Griffin.

La liste des engagés est ici