Le Mans : quelques questions qui amènent des réponses…

Malgré l’absence de public et un nombre de médias en baisse, on a entendu beaucoup de choses durant les 24 Heures du Mans. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur des choses entendues à la TV ou lues dans le marc de café. Un petit décryptage s’impose avec quelques réponses…

30 kg de plus pour les Porsche ?

Faux ! La BOP de la Porsche 911 RSR n’a pas changé entre les essais et la course. Très en verve en qualif’, la Porsche a été transparente en course. La 911 RSR roulant en GTE-Pro était la seule du plateau absente en 2019. Les modèles Porsche GTE-Pro et GTE-Am étaient donc différents. On a pu voir que les deux 911 RSR ‘GTE-Pro’ avaient du mal à dépasser l’Aston Martin ‘GTE-Am’. Le 3:52.136 de Kévin Estre (pilote Porsche le plus rapide) est loin du 3:50.321 d’Alex Lynn (Aston Martin #97).

L’aileron de l’ENSO CLM sur l’ORECA 07/Jackie Chan DC Racing ?

Bruno Spengler s’est fait une grosse frayeur en début de nuit suite à la perte de l’aileron de sa LMP1. Beaucoup ont vu en caméra embarquée l’aileron taper une LMP2 et plus précisément celle de Gabriel Aubry qui s’est arrêtée peu de temps après en bord de piste. Les situations n’ont rien à voir puisque la LMP2 de Gabriel Aubry n’était pas équipée d’une caméra embarquée. C’est plutôt celle de Jota qui a été touchée.

Des VIP sur le circuit ?

Les complotistes, qui n’étaient pas sur le circuit, ont vu des VIP partout dans le paddock. On peut vous dire que le paddock est resté vide de toute activité hors compétition. Même chose pour les coursives du module sportif.

Peugeot avec des autos privées ?

L’annonce de la confirmation de l’arrivée de Peugeot aux 24 Heures du Mans 2022 a été l’un des temps forts de la fin de semaine. Il s’est dit que Peugeot n’alignerait pas directement ses prototypes Le Mans Hypercar qui seraient confiées à des équipes privées. On penche tout de même pour un engagement officiel au début du programme avec pourquoi pas une auto supplémentaire par la suite confiée à une équipe privée comme on l’a vu dans le passé avec la 908.

La Ferrari #71 à l’arrivée mais non classée ?

La Ferrari 488 GTE/AF Corse de Davide Rigon, Miguel Molina et Sam Bird était en route vers une 4e place en GTE-Pro. Dans le dernier tour, la boîte de vitesses a rendu l’âme. Malgré ses 340 tours couverts (346 à l’Aston Martin victorieuse), la Ferrari est termine non classée.

Tout le monde a roulé ?

Le seul pilote qui n’a pas pris le volant en course est Christophe D’Ansembourg. Le pilote de la Ligier JS P217/Eurointernational n’a pas eu la chance de rouler. Le team italien a été le premier abandon de cette édition 2020. Erik Maris a bouclé seulement 8 tours et Adrien Tambay 18.

Gustavo Menezes fait mieux que Benoît Tréluyer ?

Comme en 2011 avec Benoît Tréluyer qui avait bouclé 5 relais avec les mêmes gommes sur son Audi, Gustavo Menezes a lui aussi effectué un quintuple relais avec les mêmes pneus Michelin, soit 55 tours et 750 km. Avec un temps moyen de 3:25.180, le pilote de la Rebellion R13 #1 a fait les cinq relais à une vitesse moyenne nettement supérieure que Benoît Tréluyer. L’Américain a frôlé les 240 km/h de moyenne en comptant, entrée, sortie des stands et deux neutralisations par drapeau jaune.

Les 1000 Miles de Sebring 2021 ?

Le calendrier WEC 2021 a été dévoilé au Mans vendredi avec un lancement de saison à Sebring en mars 2021. Personne n’est capable de dire à ce jour quelle sera la situation sanitaire en mars 2021. Les organisateurs ont confié qu’un plan B en Europe était prévu s’il n’était pas possible de voyager. Cette manche de repli pourrait se tenir deux semaines plus tard que la date des 1000 Miles de Sebring. Pour le moment, rendez-vous en mars en Floride.

Porsche en LMDh ?

Il ne faut pas être fin connaisseur de l’Endurance pour voir que le visuel présenté lors de la conférence de presse de l’ACO ressemble comme deux gouttes d’eau à une Porsche. Souvenez-vous en 2007 le visuel qui présentait avant l’heure une Corvette DP…