Le Mans : quelques chiffres à connaître sur l’édition 2020

Les 24 Heures du Mans 2020 ont un goût particulier mais l’épreuve a le mérite de se dérouler dans un contexte sanitaire pas simple. Voici quelques chiffres à retenir avant le départ de la 88e édition (chiffres communiqués par InfosCourse).

2 : ils sont deux à prendre un an de plus ce week-end. Gustavo Menezes fête son 26e anniversaire aujourd’hui et Juan Pablo Montoya fêtera pour sa part ses 45 ans demain

2 : équipages sans le moindre départ au Mans : Richard Mille Racing, AF Corse #52

4 : come-back (pas de participation depuis les 5 dernières années) : Kennard (2010), Mowlem (2014), Felbermayr Jr (2011), Brooks (2013)

4 : podiums décrochés par Kazuki Nakajima et Oliver Jarvis

5 : autos en Goodyear

6 : féminines au départ : Manuel Gostner, Rahel Frey, Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser, Michelle Gatting

8,47 : pourcentage du nombre de LMP1 au départ

13,56 : pourcentage du nombre de GTE-Pro au départ

16 : nationalités au niveau des concurrents

19 : âge du plus jeune pilote au départ. Lucas Légeret est âgé de 19 ans 4 mois et 8 jours

24 : Manu Collard fête cette année son 24e départ aux 24 Heures du Mans

32 : nationalités différentes au départ

37,29 : pourcentage de GTE-Am au départ

39 : rookies au départ (2 en LMP1, 14 en LMP2, 0 en GTE-Pro, 23 en GTE-Am)

40,68 : pourcentage du nombre de LMP2 au départ

54 : autos en Michelin

74 : âgé de 74 ans 9 mois et 23 jours, Dominique Bastien est le plus ancien pilote au départ

177 : pilotes au départ

1995 : année de la première participation de Manu Collard aux 24H du Mans