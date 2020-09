Le Mans : le protocole sanitaire mis en place

Communiqué de Presse :

Prévues initialement les 13 et 14 juin 2020, les 24 Heures du Mans ont été reportées les 19 et 20 septembre, à huis clos, en raison de la crise sanitaire internationale. Un protocole COVID-19 a été établi par l’ACO, en collaboration avec la FIA et la préfecture, pour assurer la sécurité des acteurs de la plus grande course d’endurance.

Avant dernière manche d’un Championnat du Monde d’Endurance de la FIA 2019-2020 remanié en raison de la pandémie de COVID-19, la 88eme édition des 24 Heures du Mans se tiendra exceptionnellement les 19 et 20 septembre, à huis clos, avec un départ donné aux 60 engagés à 14h30.

Priorité de l’Automobile Club de l’Ouest, la sécurité sanitaire de tous les acteurs de la course a fait l’objet d’un travail collaboratif avec la FIA et la préfecture pour établir un protocole COVID-19 précis et essentiel pour l’organisation de cette course.



L’Automobile Club de l’Ouest a écrit ce protocole, s’appuyant sur les lois françaises, l’annexe S du code sportif international de la FIA et les préconisations de son service médical.



La particularité des 24 Heures du Mans, épreuve se déroulant cette année sur 5 jours, sur un vaste terrain de jeu, avec une durée de course de 24 heures, a nécessité quelques spécificités :



Au respect crucial des gestes barrières, à la demande d’un test PCR négatif avant de pouvoir rentrer dans l’enceinte le circuit, à la prise de température à l’entrée, au port du masque obligatoire, en intérieur comme en extérieur, ont été ajoutées les notions de zones et de bulles.



Le circuit a été scindé en 2 : la zone enceinte Bugatti et la zone extérieure à l’enceinte Bugatti. D’autres zones ont été identifiées ainsi que des groupes à l’intérieur de ces zones. Tout ce maillage doit être étanche, limiter au maximum les communications, pour casser les chaines de contamination en cas de suspicion de malade.



La restauration sera aussi réglementée, les échanges entre les groupes se feront par téléphone ou visioconférence. Procédure de départ, podium, se feront en comité réduit.



Un service médical sera dédié à la COVID-19. Un accord avec un laboratoire de dépistage a été passé avec l’ACO.



Dans des conditions particulières et le respect de ce protocole, la compétition peut avoir lieu, les 19 et 20 septembre. Un premier succès.