Le Mans Hypercar et LMDh sur la même ligne

Dès 2022, LMDh et Le Mans Hypercar feront cause commune dans la catégorie reine de l’endurance. Le premier jet des règles techniques, présenté ce jour, voit une formule ACO/IMSA commune avec des LMDh et LMH d’une puissance d’environ 670 chevaux et 1030 kg. L’objectif avoué est clairement d’avoir deux réglementations à des niveaux de performances identiques. (In English)

Une fois sur la piste et après un contrôle des performances, les LMH pourraient participer au championnat IMSA, ce qui n’était pas assuré avant l’annonce du jour. Rappelons qu’il était prévu que les LMH développent 750 chevaux pour un poids de 1100 kg.

« Il y a eu un compromis entre l’ACO, l’IMSA et toutes les parties prenantes pour essayer de trouver une convergence », a déclaré John Doonan, patron de l’IMSA, à Sportscar365. « Nous sommes parvenus à une convergence sur la puissance combinée de 500 kW ainsi que le poids de la voiture. Je pense que c’est ce qui rend le projet de règlement spécial parce que nous sommes tous d’accord que la BOP doit être encore observée et examinée une fois que tout le monde aura mis sa voiture sur la piste. »

« Afin de parvenir à ce projet de règlement, les deux parties, ainsi que les constructeurs et autres consultants, ont fourni une tonne de travail de simulation afin de nous aider à nous assurer que nous pourrions essayer de trouver un moyen d’équilibrer Hypercar et LMDh », a expliqué Doonan. « Je pense que l’élément essentiel est de les voir sur la piste, de pouvoir rassembler ces voitures, même de manière informelle, pas nécessairement lors d’un événement, mais bien de voir comment elles peuvent être équilibrées. Cela donnera vraiment confiance à tous ceux qui font un investissement pour que les deux plateformes puissent se battre d’une façon équitable. Mais c’est probablement un long processus pour y arriver. »

L’IMSA espère bien accueillir les LMH dans son championnat du moment qu’elles proviennent de constructeurs de ‘production de masse’. « Nous restons ouverts d’esprit et je pense que l’ACO voit les choses de la même façon », a expliqué Doonan. « Nous voulons tous trouver un moyen de concourir ensemble d’une façon équitable. La stratégie de l’IMSA est clairement axée sur les constructeurs automobiles et je pense qu’il existe des réglementations dans certaines autres catégories concernant des volumes de production spécifiques qui sont requis par la FIA dans certains cas ou quelque chose comme ça. Pour le moment, l’IMSA dispose d’un portefeuille de 17 constructeurs automobiles solides en tant que partenaires.

« Ce sont les gens qui ont été autour de la table et ces groupes de travail techniques essayant de nous aider à développer un ensemble de règles qui donnent à tous les meilleures chances de promouvoir leurs marques, leurs concepts et leurs groupes motopropulseurs. »

Avec des constructeurs de la trempe de Glickenhaus et ByKolles impliqués en LMH, on sort des constructeurs de masse. « La philosophie et la stratégie de l’IMSA sont très claires par rapport aux constructeurs automobiles de série à un certain volume », a précisé Doonan.