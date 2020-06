Le Mans : GEAR Racing passe de GTE-Am à GTE-Pro

GEAR Racing (Girl Enpowerment Around Racing) effectue un changement de classe en vue des 24 Heures du Mans. L’écurie qui roule sous licence danoise dispose d’une invitation en GTE-Am a demandé à passer en GTE-Pro, ce qui donne une quatrième Ferrari 488 GTE. Mark Ruggieri, propriétaire de l’équipe, a réaffirmé sa volonté de faire confiance à un trio féminin. A l’heure actuelle, seule Christina Nielsen est confirmée dans l’équipage. (In English)

Ruggieri a expliqué que la situation actuelle avait mis à mal sa capacité à trouver des féminines classées Bronze.

« Nous passions de GTE-Am à GTE-Pro », a déclaré Mark Ruggieri à Sportscar365. « Avant l’interdiction de voyager, nous avions quelques perspectives, notamment la pilote Bronze obligatoire en GTE-Am. Les Bronze ont d’autres choses à faire et celles à qui j’ai parlé n’ont pas eu le temps de se préparer, même pour la date initiale du Mans. Maintenant, les choses sont devenues si difficiles pour une pilote Bronze à se préparer pour un événement aussi important que les 24 Heures du Mans qu’il ne semblait tout simplement pas possible d’avoir une pilote Bronze pour faire les essais et passer sur le simulateur approuvé par l’ACO.

« Nous avons déposé la demande il y a peu de temps. L’ACO a eu la gentillesse d’examiner les circonstances et ils ont approuvé la demande. Je pense que ce sera une meilleure situation pour finaliser l’équipage. J’ai pu reprendre les discussions avec certaines des meilleures pilotes disponibles. » Six féminines sont déjà placées chez Richard Mille Racing et Iron Lynx.

GEAR n’a pas encore communiqué le nom de son partenaire technique pour les 24 Heures du Mans. Grasser Racing Team soutient l’équipe en IMSA mais il y a peu de chance que la structure de Gottfried Grasser soit de la partie en terre sarthoise.