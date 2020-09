Le Mans : forfait de la Ginetta !

On attendait une Ginetta G60-LT-P1 au départ des 24 Heures du Mans mais il n’en sera rien puisque le constructeur britannique a déclaré forfait ce vendredi. Chris Dyson, Mike Simpson et Guy Smith étaient attendus dans la LMP1 qui n’a plus roulé en course depuis Bahrain fin 2019.

La situation sanitaire actuelle a obligé l’équipe à se retirer. La catégorie LMP1 comprendra donc seulement cinq prototypes. Ginetta a expliqué dans un bref communiqué que le focus était mis sur la préparation de la prochaine saison.