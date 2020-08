Fort d’un titre GTE en European Le Mans Series la saison dernière, Luzich Racing sera au départ des 24 Heures du Mans le mois prochain avec une Ferrari 488 GTE engagée en GTE-Am. Francesco Piovanetti était le seul pilote confirmé jusqu’à maintenant.

L’Italien sera rejoint par Ozz Negri Jr et Côme Ledogar. Les deux sont des familiers de l’écurie AF Corse dirigée par Amato Ferrari. Piovanetti et Negri ont disputé le Road to Le Mans en juin 2019. Quant à Ledogar, il devait rouler chez MR Racing.