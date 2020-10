Le Mans Cup, Portimão : Team Virage le plus rapide des premiers roulages

Les premiers essais libres de la Michelin Le Mans Cup ont eu lieu ce matin. La Ligier JS P320 #12 de Team Virage a été la plus rapide grâce à Alessandro Ghiretti devant une autre Cool Racing, la #69 de Cool Racing. La Duqueine M30 – D08 #55 de Rinaldi Racing complète le top 3.

Du côté des GT3, la Ferrari 488 GT3 #8 d’Iron Lynx a été la plus en vue lors de cette session avec Giacomo Piccini. L’Italien devance la Porsche 911 GT3-R #2 de Pzoberer Zürichsee by TFT et les deux Ferrari 488 GT3 de Kessel Racing.

Prochaine séance à 16 h 30