Le Mans Cup : deux équipages bouclés chez United Autosports

United Autosports continue son recrutement en vue de la saison 2021. Deux Ligier JS P320 sont confirmées en Michelin Le Mans Cup. Gerry Kraut et Scott Andrews étaient déjà annoncés au sein du team anglo-américain la saison prochaine. Ils seront rejoints par Andy Meyrick et Daniel Schneider.

Andy Meyrick et Daniel Schneider rempileront donc pour une deuxième saison chez United Autosports avec des ambitions revues à la hausse. Leur meilleur résultat reste une 3e place au Paul Ricard et une 4e au Road to Le Mans.