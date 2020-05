Le LMDh intéresse de plus en plus de constructeurs

On vous l’a déjà dit et on vous le répète, plutôt que de vous dire quels constructeurs sont intéressés par le LMDh, on ferait mieux de vous dire quels constructeurs ne le sont pas car ce serait plus rapide.

L’annonce du règlement technique faite il y a quelques jours a forcément donné du baume au coeur aux fans d’endurance dans cette période sans la moindre compétition. Les constructeurs peuvent maintenant plancher sur la faisabilité d’un programme LMDh dont les débuts en compétition sont attendus en 2022.

“L’accueil du règlement au sein des constructeurs a été favorable”, nous a déclaré Gérard Neveu, directeur général du WEC. “Le travail continue et de nouveaux constructeurs ont demandé à recevoir le règlement.”

Porsche a déjà communiqué sur le lancement d’une étude conceptuelle d’un programme LMDh, Ferrari a annoncé regardé de près l’Endurance, Mercedes qu’on croyait hors du coup à cause de la présence d’une BOP, pourrait peut-être revoir ses plans. Bref, ce LMDh pourrait bien être le casse du siècle, et ce même si nous vivons une époque où la voiture est mise à mal dans la société. Qui s’en plaindra ?