Le film “Le Mans 66” nominé aux Oscars 2020 dans quatre catégories

Le Mans 66 (dont le titre orignal est “Ford vs Ferrari”) est définitivement un des grands succès du box office et du cinéma de l’année 2019. Le film a reçu quatre nominations aux Oscars pour le Meilleur film, le Meilleur mixage du son, le Meilleur montage et le Meilleur son.

Pour rappel, Christian Bale a été nominé comme meilleur acteur aux Golden Globes mais il n’a pas gagné et a également été présélectionné pour les Screen Actors Guild awards qui sont remis le 19 janvier. Le film a également été nominé aux BAFTA pour le montage, le son et la photographie. Les lauréats seront annoncés le 2 février.

Le seul film à avoir eu un Oscar est “Grand Prix 1966” de John Frankenheimer qui a remporté trois statuettes pour le montage, les effets sonores et le son.

La 92e édition cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 9 février prochain.