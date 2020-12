La Ferrari 488 GTE rose et noire #83 a disputé l’European Le Mans Series et les 24 Heures du Mans. Manuela Gostner, Rahel Frey et Michelle Gatting ont porté les couleurs Iron Lynx sous le pseudo Iron Dames.

Le trio féminin a terminé le championnat au 4e rang avec trois podiums en cinq courses. Les 24 Heures du Mans se sont soldées par une 9e place en GTE-Am. La saison 2021 devrait passer par un engagement en FIA WEC.