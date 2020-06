Le DTM reprend le 10 juillet, le nouveau calendrier 2020 confirmé

La reprise des compétitions approche et le DTM va jouer les éclaireurs en quelque sorte. Quatre journées d’essais officiels ont lieu dès la semaine prochaine sur le Nürburgring et ITR a finalisé son nouveau calendrier 2020, qui comportera 10 meetings et donc 20 courses, toutes disputées donc lors du second semestre.

La saison débutera le week-end du 10 au 12 juillet -il reste cependant soumis à un accord du Gouvernement Fédéral et s’achèvera à Hockenheim -comme de coutume- du 6 au 8 novembre 2020.

Trois circuits hébergeront deux meetings consécutifs du DTM : le Lausitzring, le Nürburgring (une fois sur le circuit de Grand Prix et la seconde sur la configuration courte) et Zolder, en Belgique. Ce sont donc sept circuits qui accueilleront les pilotes des Audi RS 5 DTM et des BMW M4 DTM.

Le DTM va faire son retour sur le circuit de Spa-Francorchamps, qu’il ne fréquentait plus depuis 2005 début août, le circuit néerlandais de Assen étant donc avec Spa et Zolder le troisième circuit non germanique du calendrier 2020.

Les mois d’août, de septembre et d’octobre seront particulièrement chargés avec huit meetings au cours de ces trois mois.

Les recommandations sanitaires seront bien évidemment observées strictement. Pour l’heure, le huis clos est de mise, mais ITR espère qu’un affaiblissement de pandémie du Covid-19 permettra d’accueillir des spectateurs.

Le DTM Trophy, nouvelle série GT, servira de course d’encadrement dans six des dix meetings.