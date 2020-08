Le calendrier IMSA modifié, Watkins Glen annulé

L’IMSA a confirmé samedi des changements à son calendrier 2020 avec l’annulation des 6 Heures de Watkins Glen et de la manche réservée aux GT à Lime Rock Park.

Watkins Glen sera remplacé par une course de six heures sur le circuit Michelin Raceway Road Atlanta le même week-end, du 4 au 6 septembre, tandis que le circuit Charlotte Motor Speedway accueillera les GTLM et GTD dans le cadre du week-end Nascar les 9 et 10 octobre.

Ces deux événements ont été remplacés en raison de la période de quarantaine obligatoire de 14 jours imposée par les États de New York et du Connecticut aux personnes arrivant de la majorité des États américains, en raison de l’augmentation des taux d’infection du COVID-19 dans tout le pays.

D’autres changements de calendrier pourraient se produire comme la manche prévue du 30 octobre au 1er novembre sur le circuit de Laguna Seca. “L’IMSA continue de surveiller les directives COVID-19 au niveau local et de l’état, ce qui pourrait entraîner des révisions supplémentaires dans les semaines à venir”, selon une déclaration de l’IMSA.

Calendrier 2020 de l’IMSA WeatherTech (révisé) :



1er – 2 août : Road America (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

21-22 août – Virginia Intenational Raceway (GTLM, GTD)

4-6 sept. – Michelin Raceway Road Atlanta (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

25-27 septembre – Mid-Ohio (DPi, GTLM, GTD)

9 et 10 octobre – Charlotte Motor Speedway Roval (GTLM, GTD)

15-17 octobre – Motul Petit Le Mans (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

30 oct. – 1er nov. – WeatherTech Raceway Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

12-14 nov. – Mobil 1 12 Heures de Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD)