Pour son deuxième rendez-vous, le café Endurance-Info change son menu. On rebondira finalement sur le coup de gueule d’hier soir. Le changement de date des courses majeures d’endurance, le fait de savoir si on roulera ou si on ne roulera pas. Tout le monde a son avis sur la question. Avec Thomas Bastin, on débattra (entre autres) de ces sujets aujourd’hui à 17 heures en live sur la page Facebook Endurance-Info. Soyez au rendez-vous !