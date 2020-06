Le bulletin de santé d’Alex Zanardi à midi…

Des nouvelles d’Alex Zanardi qui continue son combat à l’hôpital de Sienne suite à l’accident dont il a été victime vendredi 19 juin en fin d’après-midi au guidon de son vélo à main alors qu’il effectuait une sortie. Sabino Scoletta, chef du service des urgences de l’hôpital Santa Maria delle Scotte de Sienne, a diffusé le dernier bulletin médical concernant le patient qu’il a opéré vendredi soir. Son état reste préoccupant suite à l’opération chirurgicale de 3 heures qu’il a subie pour ses blessures à la tête et à la mâchoire.

Mise à jour clinique sur l’état de santé d’Alex Zanardi à 11 h 30 le 22 juin :

” Les conditions cliniques d’Alex Zanardi, qui a été admis à la polyclinique de Santa Maria alle Scotte le 19 juin, restent stables. La troisième nuit d’hospitalisation en soins intensifs s’est passée sans variations. Les conditions cliniques restent donc inchangées dans les paramètres cardio-respiratoires et métaboliques, tandis que le tableau neurologique reste grave. Le patient est mis sous sédation, intubé et ventilé mécaniquement et le pronostic reste réservé. L’équipe multidisciplinaire qui traite le patient évaluera dans les prochains jours toute action diagnostique-thérapeutique à entreprendre.”

Le prochain bulletin médical sera transmis dans 24 heures, le 23 juin à midi.