L’Autodromo di Monza se transforme en drive-in pour l’été

L’activité est encore bien calme sur l’Autodromo di Monza. En juillet, le Temple de Vitesse accueille le ‘Drive-In Monza in Autodromo’. Neuf projections en trois week-ends seront ouvertes au grand public pour revivre l’atmosphère magique des années 50-60.

Le cinéma en plein air sera installé dans la zone ‘Paddock 2’ de 13 000 m2 le long de la ligne droite qui mène à la Parabolica. La zone du paddock se transformera en cinéma de 8700 m2. « Le cinéma, la voiture et l’Autodromo sont le mélange de la réussite de ce projet », a expliqué Dario Allevi, maire de la ville. « Le drive-in est quelque chose de sentimental, émotionnel, mais ce projet a aussi des répercussions concrètes sur le territoire. Il s’agit d’un élan pour le secteur cinématographique, dans l’attente de la réouverture des salles à l’automne. C’est aussi un outil romantique pour ramener les gens à vivre des moments de sociabilité, de culture et de plaisir avec toutes les précautions possibles. »

Les séances débuteront le vendredi 3 juillet avec la diffusion du film d’animation ‘Beauty and the Beast’, le dessin animé de Disney. Elles se refermeront le 19 juillet avec ‘Fight Club’, le film culte avec Brad Pitt et Edward Norton. ‘Grease’ fera aussi partie des films diffusés.

Pietro Benvenuti, directeur général du circuit, tente donc de remettre sur pied un concept vieux de plusieurs décennies : « L’initiative que nous présentons est le résultat de l’esprit de créativité et de débrouillardise que nous avons forcément dû puiser ces derniers mois pour repenser les activités de l’Autodromo et l’ouvrir à nouveau au public avec les mesures de sécurité indispensables contre le Covid-19. Dans les prochains mois, notre objectif sera d’organiser d’autres initiatives qui enrichiront notre calendrier traditionnel du sport automobile pour renforcer encore nos offres au public. »

Chaque soirée peut accueillir jusqu’à 50 voitures. Il sera possible de regarder le film sur un écran de 22 m2 (3 mètres de haut et 7,5 mètres de large) avec audio frontal. Des transats seront disponibles pour regarder le film en extérieur. Un service de restauration sera présent. Les cinéphiles pourront suivre The Italian Job, La Famille Addams, Flashdance, Spectre ou encore Footloose.

Il en coûtera 6 euros par séance. La vente des billets contribuera à la mise en place d’un fonds de solidarité de la municipalité de Monza pour aider les entreprises en difficulté suite au confinement. Le Centre Porsche di Milano et MySpritz by Polini sont les principaux partenaires de l’initiative. Le Centre Porsche a prévu de mettre en place des soirées réservées à ses clients.