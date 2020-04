Laurie Gautier fait le point sur la Porsche Carrera Cup France…

Le cru 2020 de la Porsche Carrera Cup France s’annonce comme le plus relevé de ces dernières saisons (la liste des engagés est ici). Comme tout le monde, la Cup France attend le feu vert pour débuter la saison. Laurie Gautier, responsable de la Porsche Carrera Cup France, a répondu aux questions d’Endurance-Info.

Le format des courses de la Cup restera identique cette saison ?

“Les formats des couses restent inchangés cette année, la nouveauté sera le format des qualifications. Nous passons de deux qualifications de 20 min en moyenne à une seule qualification de 30 minutes. Le meilleur temps de la Q1 définira la position sur la grille de la course 1 et le meilleur temps de la Q2 la position de départ de la course 2.

L’objectif est double, d’une part pour permettre d’améliorer la performance des pilotes dans cet exercice qui est très important en travaillant l’exploitation des pneumatiques et ensuite d’alléger le travail des équipes sur des meetings parfois tendus en terme d’horaires. Nos meetings seront donc composés de deux séances d’essais libres de 40 min, d’une séance de qualification de 30 min et deux courses de 30 min. L’exception sera pour la course en ouverture des 24 Heures Mans qui sera d’un format de 45 min !“

Spa et Barcelone sont notés sur deux jours. Un roulage est prévu le jeudi ou le vendredi ?

“Pour Spa nous devrions avoir le même format prévu initialement à savoir du roulage le jeudi, vendredi, samedi. Concernant Barcelone, nous sommes dans l’attente d’information de la part de l’organisateur.”

Le calendrier 2020 suivra forcément celui des séries que la Cup devait accompagner avant la pandémie ?

“Compte tenu de cette crise sans précédent et les multiples changements de dates, nous nous efforçons de maintenir les dates avec les différents championnats avec lesquels nous devions concourir : WEC, ELMS, FFSA GT, DTM. Au-delà des multiples changements, s’ajoute le fait que la Porsche Carrera Cup France ne peut pas être en clash avec la Porsche Mobil 1 Supercup car plusieurs teams font le double programme. En conséquence, nous sommes dans l’attente du calendrier de la F1 notamment les Grands Prix européens pour figer notre calendrier.

Notre objectif est de maintenir une saison qualitative pour nos clients. Nous sommes conscients, que nous allons devoir adapter la physionomie du championnat pour assurer la sécurité financière de ces derniers et penser à 2021.“

La nouvelle Cup arrivera toujours en 2021 ?

“Les ingénieurs de Porsche Motorsport travaillent sur la 992 GT3 Cup. Porsche Motorsport communiquera son calendrier dans les prochains mois.”

La France a la chance d’avoir plusieurs pilotes français qui sont officiels Porsche. La Cup France est un vrai révélateur de talents. La France a quelque chose en plus ?

“Depuis quelques années, la Porsche Carrera Cup France possède un niveau très relevé, voire un des plus relevés des Porsche Carrera Cup tant au niveau des jeunes pilotes professionnels que des gentlemen. L’un des points forts du championnat est le calendrier. Nous avons la possibilité de courir sur les plus grands circuits européens typés F1. Cela est un avantage considérable pour nos jeunes pilotes et un plaisir pour nos gentlemen. Aujourd’hui, nous avons de très beaux circuits en France, mais nous nous devons d’être à l’écoute de nos clients. C’est pour cela que nous nous efforçons d’avoir un calendrier équilibré entre la France et l’Europe.

Cela amène aux 2ème point fort, comme je l’ai dit précédemment, nous ne sommes pas en clash avec la Porsche Mobil 1 Supercup car l’objectif est de permettre aux jeunes talents de participer à la Supercup et d’accéder aux plus hauts niveaux de la filière Porsche concernant la série monotype. Mathieu Jaminet, Julien Andlauer, Ayhancan Güven ont tous suivi le même parcours.

Une première année d’apprentissage en Cup France, une seconde année avec le double programme pour aller se mesurer aux plus forts mais avec l’avantage d’avoir roulé sur les circuits de la PMSC.

Cela est sans compter sur les dénicheurs de talents, nous avons la chance d’avoir Patrick Pilet à nos côtés qui joue un rôle essentiel pour la détection de ces pépites pour le Junior Programm Porsche Motorsport. Il accompagne, aide, coache tous les jeunes pro sur toute la saison. Et les teams managers qui suivent de près les jeunes pilotes venant de tout horizons pour détecter leur potentiel et les faire évoluer ensuite en Carrera Cup et pourquoi pas au rang de pilote officiel.“