L’Aston Martin Racing Driver Academy version 2021 lancée !

L’Aston Martin Racing Driver Academy est de retour en 2021, le constructeur britannique renouvelle sa recherche de la prochaine génération de pilotes en Endurance GT. Cette initiative, conçue pour accélérer le développement des talents au sein du réseau de clients d’Aston Martin Racing, a déjà permis de découvrir trois étoiles montantes : Ross Gunn, Tom Canning et Valentin Hasse-Clot.

Cette année, 15 nouveaux candidats se sont inscrits pour participer à un éventail de championnats à travers le monde. Ces jeunes de 17 à 26 ans ont des programmes avec soit l’Aston Martin Vantage GT3 soit la version GT4 dans des championnats reconnus. Ils sont donc éligibles à cette AMR Driving Academy qui permet d’encadrer efficacement les pilotes au début de leur carrière. Le prix offert au lauréat comprend un soutien financier pour son programme de course 2022, ainsi qu’une assistance et des conseils de l’usine, adaptés à ses plans de saison.

Comme toujours, les candidats sont jugés sur un large éventail de critères, notamment le rythme, la régularité et les commentaires techniques. Le jury évaluera également la capacité de chaque pilote à gérer les aspects stratégiques, le travail d’équipe, les aspects commerciaux et les relations publiques de son rôle. Le jury sera composé du président d’AMR David King, du directeur général John Gaw, du double vainqueur des 24 Heures du Mans, Jonny Adam, de Ross Gunn et Hasse-Clot.

Ross Gunn

Pour rappel, Hasse-Clot, champion en titre de la GT4 European Series en Silver Cup et vainqueur de la GT World Challenge Europe en Silver Cup, est sorti premier de l’AMR Driver Academy 2020. Le Parisien de 25 ans participe cette saison à la GTWC Europe Endurance Cup pour Garage 59 ainsi qu’au FFSA GT en Silver Cup avec AGS Events, où il est en tête du classement après deux manches.

Valentin Hasse-Clot Photo: Drew Gibson

David King, président d’Aston Martin Racing : “L’Aston Martin Racing Driver Academy s’est avérée être un indicateur clé de talent ces dernières années, et nous la considérons comme un outil de développement vital. Comme Ross, Tom et maintenant Valentin le prouvent, cette initiative a une grande valeur à la fois pour nous et pour les pilotes qui y participent, car nous cherchons à nous appuyer sur le talent qui existe au sein de notre réseau d’équipes clientes. Nous avons l’intention de poursuivre cette tradition”.

Les 15 candidats sont :

Hugo Conde (FR) AGS Events, GT4 European Series, Vantage GT4

Roman De Angelis (CA), Heart of Racing, IMSA GTD, Vantage GT3

Ruben Del Sarte (NL), Mirage, GT4 European Series, Vantage GT4

Phil Dörr (DE), Dörr, ADAC GT4, Vantage GT4

César Gazeau (FR), AGS Events, GT4 European Series, Vantage GT4

Tim Heinemann (DE), PROsport, DTM Trophy, Vantage GT4

Nicolai Kjærgaard (DN), Garage 59, GTWC Europe, Vantage GT3

Kenton Koch (US), BSport Racing, GT4 America, Vantage GT4

Konstantin Lachenauer (CH), AGS Events, GT4 European Series, Vantage GT4

Antonio Ledesma (MX),Virage, Ultimate Cup Series, Vantage GT4

Romain Leroux (FR), AGS Events, FFSA GT4, Vantage GT4

Matthew Lewis (GB), Deranged, GT Cup, Vantage GT4

Akhil Rabindra (IN), AGS Events, GT4 European Series, Vantage GT4

Paul Theyagens (LU), Street Art, GT4 European Series, Vantage GT4

Tuomas Tujula (FI), Garage 59, GTWC Europe, Vantage GT3