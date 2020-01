L’affiche du Super Sebring 2020 dévoilée

Pour la deuxième fois consécutive, le FIA WEC et l’IMSA vont se partager l’affiche du meeting de Sebring. En effet, on pourra assister à la 6e manche du championnat du monde d’endurance, les 1000 Miles, mais aussi aux 12 Heures de Sebring le lendemain, 2e manche de la saison de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020. Le tout est réuni sous l’appelation “Super Sebring”.

Les grandes lignes du meeting sont les suivantes :

Jeudi 19 mars 2020 :

6:25 p.m (heure locale) : qualifications des FIA WEC 1000 Miles of Sebring

Vendredi 20 mars 2020

9:45 a.m. – qualifications des 12 Heures de Sebring IMSA

11:55 a.m. – course FIA WEC 1000 Miles of Sebring (ou huit heures)

Samedi 21 mars :

10:40 a.m. : course des 12 Heures de Sebring IMSA

Aujourd’hui, l’affiche de cet événement commun a été dévoilée…Vous pouvez la voir ci-dessous.