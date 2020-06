L’affiche des Total 24h de Spa 2020 se dévoile

Le poster des Total 24 Heures de Spa 2020 fera date car avec un meeting qui se déroulera du 22 au 25 octobre, on est loin de la date initiale de fin juillet.

La présence de la Porsche 911 GT3-R/Frikadelli Racing fait référence à la victoire de la marque en Intercontinental GT Challenge. Le team allemand s’est imposé lors de la finale à Kyalami. On y retrouve également une Mercedes-AMG GT3 et une Lamborghini Huracan GT3. Mercedes-AMG fête cette année le 10e anniversaire de son implication en compétition-client et Lamborghini reste sur un titre en GT World Challenge Europe avec Orange 1 FFF Racing Team.

Cette nouvelle affiche, signée Guillaume Lopez, est l’une des trois versions qui seront révélées avant la course, chacune représentant une facette spécifique des Total 24 Hours of Spa. L’horaire détaillé de la grande classique belge de l’endurance sera révélé dans les prochaines semaines.

Le monde du GT sera dans les Ardennes belges à l’automne pour une épreuve qui s’annonce plus ouverte que jamais compte tenu de la date très inhabituelle. 2020 marque également la 20e édition des 24 Heures de Spa réservée aux GT.

En 2001, Christophe Bouchut, Jean-Philippe Belloc et Marc Duez imposaient la Chrysler Viper GTS-R/Larbre Compétition. L’année dernière, GPX Racing raflait la mise grâce à la Porsche 911 GT3-R de Michael Christensen, Kevin Estre et Richard Lietz.

Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Lamborghini, Honda, Porsche et Bentley seront à pied d’oeuvre pour remporter la plus grande course d’endurance GT au monde.