L’ADAC GT Masters reprendra fin juillet sur le Lausitzring

L’ADAC GT Masters débutera sa saison au Lausitzring le week-end du 31 juillet/1er août. Le championnat GT allemand a déjà confirmé que tous les meetings de la saison 2020 se dérouleront dans le strict respect de distanciation sociale et d’hygiène mis en place par les organisateurs avec le concours des circuits. Le Lausitzring remplace le tracé tchèque de Most qui ne pourra accueillir la série cette année compte tenu des restrictions de voyage qui restent en vigueur.

La finale 2020 se déroulera à Oschersleben du 6 au 8 novembre et le calendrier a été aménagé pour éviter la date commune de Zandvoort avec les Total 24 Heures de Spa. Le meeting néerlandais se tiendra les 30 octobre et 1er novembre, soit une semaine avant la finale. Il est impossible d’organiser un meeting aux Pays-Bas avant la fin août. Les dates de Nürburgring, Hockenheim, Sachsenring et Red Bull Ring sont conservées.

La vente des billets pour la finale du Lausitzring n’a pas encore débuté. En ce qui concerne les courses sur le Nürburgring, l’ADAC travaille avec le circuit pour savoir sous quelle forme les fans pourront avoir accès au circuit.

L’ADAC GT Masters sera rejoint par l’ADAC TCR Germany sur toutes les manches et l’ADAC Formule 4 à partir du Nürburgring mais pas au Sachsenring.