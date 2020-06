La Volkswagen ID.R de Romain Dumas disponible chez Spark

Bien que les records soient faits pour rester dans les annales et sur les tablettes, il arrive parfois, voire assez souvent, qu’on les écarte malgré tout de notre mémoire… On se souvient de la voiture mais plus de l’année, ou bien de l’année mais plus du pilote… et parfois, on oublie même tout !

Il existe néanmoins un remède à cela, enfin deux… Le premier, faire travailler sa mémoire avec l’aide d’un médecin (pas le plus simple et encore faut-il en avoir envie…) ou bien collectionner les miniatures.

Une nouvelle fois, Spark sera notre médecin ! Il l’est d’ailleurs depuis plusieurs années pour bon nombre d’entre nous, c’est évident ! Dommage que la sécurité sociale n’en tienne pas compte et ne fasse pas de remboursement sur cette maladie !

Revenons donc à notre prescription (ça y est, je suis docteur !), car aujourd’hui, c’est bien de records dont il s’agit. Spark sort en effet la Volkswagen ID. R avec laquelle Romain Dumas, qu’on ne présente plus, a décroché plusieurs records sur différentes pistes, ou tracés, devrions-nous dire.

Si la version au 1/43e immortalisant la victoire dans la célèbre course de côte de Pikes Peak en 2018 semble désormais difficile à trouver, sa grande sœur au 1/18e est en revanche toujours disponible. (réf. 18PP18)

Du côté des nouveautés, voici au 1/43e (réf. S7820) celle qui a permis à Romain Dumas d’établir le record du tour en tout électrique sur le circuit du Nürburgring en 2019. Tour réalisé en 6.05.336 comme le mentionne le petit panneau de stand qui est livré avec la miniature. Ce modèle existe aussi au 1/18e (réf. 18S507).

On trouve ensuite la version avec laquelle Volkswagen est venu montrer au public de Goodwood son savoir-faire en matière de voiture de course électrique. Romain en profitant pour décrocher le record de la courte piste anglaise ou s’affrontent quelques-uns des plus prestigieux bolides lors de cette démonstration devant les yeux des fans venus en nombre. L’aileron arrière de ce modèle est moins imposant que sur les autres versions, la piste de Goodwood nécessitant beaucoup moins d’appui que les autres tracés empruntés. (réf. S7831 – 1/43).

Pour finir, toute de rouge vêtue contrairement aux versions bleues présentées au-dessus, le modèle qui a avalé la fameuse route de Tianmen en Chine en seulement 7 minutes 38 secondes et 585 centièmes pour un tout petit peu moins de 11 kilomètres. Rappelons tout de même que cette route comprend 99 virages ! (réf. S7830 – 1/43)