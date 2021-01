La Toyota GR010 HYBRID montre ses couleurs

Une nouvelle ère débute pour le camp Toyota Gazoo Racing avec la présentation de la GR010 HYBRID Le Mans Hypercar qui participera au Championnat du Monde d’Endurance de la FIA 2021. Conçu au cours des 18 derniers mois à Cologne et Higashi-Fuji, le nouveau prototype prend la place de la TS050 HYBRID victorieuse à trois reprises aux 24 Heures du Mans.

La GR010 HYBRID intègre un groupe motopropulseur hybride à quatre roues motrices, avec un moteur V6 3,5 litres biturbo développant 680 chevaux aux roues arrière combiné à un système hybride de 272 chevaux sur l’essieu avant. La puissance totale étant plafonnée à 500 kW, soit 680 chevaux, le système électronique réduit la puissance du moteur en fonction de la quantité du boost de l’hybride.

Les pilotes restent identiques à ceux vus en 2020. Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez se partageront la #7, la #8 étant pour Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. Nyck de Vries est confirmé comme pilote d’essai et de réserve.

Les pilotes ont entamé le programme de roulage sur la piste avec deux tests de trois jours. La GR010 HYBRID pèse 162 kg de plus que la TS050 pour 32% de puissance en moins afin de respecter la réglementation. Le temps au tour attendu au Mans sera d’environ 10s plus lent que ces dernières années. La nouvelle voiture est 250 mm plus longue, 100 mm plus large et 100 mm plus haute. La réglementation technique autorise une seule carrosserie pour toute la saison et non plus deux.

Après l’EoT (Equilibre of Technology), place maintenant à la Balance de Performance entre les autos Le Mans Hypercar. Les organisateurs modifieront les performances de chaque auto course par course, en régulant la consommation d’énergie et le poids, en ciblant un potentiel de performance identique pour chacun.