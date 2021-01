La Toyota GR010 HYBRID est une “toute nouvelle voiture”

Depuis la présentation de la Toyota GR010 HYBRID, les commentaires sont quasiment unanimes. Ce prototype Le Mans Hypercar fait de suite penser à la TS050 HYBRID victorieuse à trois reprises aux 24 Heures du Mans. Chacun se fera une idée du sujet mais du côté de Toyota Gazoo Racing, on a exploité le règlement pour sortir une toute nouvelle auto qui, certes, reprend les mêmes couleurs que l’ancienne.

« La plus grande différence entre a GR010 HYBRID et la voiture précédente réside dans l’aérodynamisme », a déclaré John Litjens, en charge de la partie châssis chez Toyota. « Dans le passé, la réglementation limitait ce qui était autorisé dans de nombreux domaines, mais selon les règles Le Mans Hypercar, toutes les voitures doivent respecter certaines fenêtres de performances en termes d’appui et de traînée, mais il y a plus de liberté pour les formes et les concepts de la carrosserie. Vous pouvez voir le résultat de cette liberté très clairement sur la GR010 HYBRID. »

Comme ses devancières, la GR010 est équipée d’un système hybride. Toyota a pu s’appuyer sur son expérience dans ce domaine mais là aussi il a fallu faire des changements, comme l’explique John Litjens : « Le principe du système du groupe motopropulseur est similaire avec une courbe de puissance donnée mais beaucoup de liberté sur la configuration. Le plus grand changement pour nous a été de passer à un seul générateur à l’avant après cinq ans passés avec de l’hybridation sur les essieux avant et arrière. L’emballage du système hybride est plus compliqué sur cette voiture en raison de la mise à jour des normes de sécurité. De plus, le moteur thermique est plus puissant sur la GR010 HYBRID que sur la TS050 HYBRID. C’est donc une voiture très différente à la fois en apparence et en sonorité. »

Pascal Vasselon, directeur technique, confirme les changements : « La nouvelle réglementation est conçue pour présenter la technologie routière en WEC tout en offrant un spectacle attrayant de haut niveau. La réglementation Le Mans Hypercar signifie que la GR010 HYBRID est une voiture entièrement nouvelle, conçue selon une philosophie différente. Une différence majeure est l’architecture du système hybride. Nous aurons un système de récupération d’énergie cinétique par câble, sur l’essieu avant. Cela signifie que nous avons dû installer un démarreur et des freins arrière entièrement hydrauliques pour la première dans notre projet WEC. Conformément à la réglementation, notre voiture aura une spécification de carrosserie unique pour l’ensemble des circuits. Nous devions donc fournir une fenêtre de travail plus large pour cette voiture. »